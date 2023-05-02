Хресин Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хресин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140890. ХРЕСИНЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Мещовск. у., в. и с. Щелканова, Мещов. у., 19 л.; — М. С. Бронницк. уч. г. Москвы 15 Окт. 909, 13, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 3½ м. Исп. 30 Окт. 909. | 908 116806 169 М.
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