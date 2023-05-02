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Цуварев Степан Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цуварев
Имя
Степан
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
7924. ЦУВАРЕВ, СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 32 л., Гр. Вельск. у., Успенск. в., д. Андреевской,; Н. С. 6 уч. Вельск. у., Кража, лиш. св. 1 г., амнист. 6 нояб. 919 г., от нак. условно освоб.

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