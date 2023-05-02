Мочалин Михаил Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мочалин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4858. Мочалин Михаил Алексеевич, 21 г. Гр. Ростовск. у., в. и с. н с. Ильинского;— Н. С . 7 р-на Ростовск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп, 20 дек. 919.
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