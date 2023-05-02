Блоцкий Василий Амвросиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блоцкий
- Имя
- Василий
- Отчество
- Амвросиев
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45265. БЛОЦКІЙ, ВАСИЛІЙ АМВРОСІЕВЪ. К. Васильков. у., Черкасск. в., с. Быковой Гребли, 33 л.; — Кіевск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 152 и 1647 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 29 Апр. 905. | 901 17689 170 М. | 98 41636 170¹ М.
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