Блоцкий Василий Амвросиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлоцкий Василий Амвросиев

Блоцкий Василий Амвросиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блоцкий
Имя
Василий
Отчество
Амвросиев
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
45265. БЛОЦКІЙ, ВАСИЛІЙ АМВРОСІЕВЪ. К. Васильков. у., Черкасск. в., с. Быковой Гребли, 33 л.; — Кіевск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 152 и 1647 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 29 Апр. 905. | 901 17689 170 М. | 98 41636 170¹ М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close