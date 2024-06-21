Смирнов Михаил Устинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Устинов
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 329
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87756. СМИРНОВЪ, МИХАИЛЪ УСТИновъ (онъ же Устиновъ), 25 л. К. Бѣжецк. у., Алешковск. в., д. Лазарьковой; — Кашинск. О. С., 21 Янв. 911, 1 ч. 1655, 3 и 5 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 3 Іюля 911. | 908 27479 170М., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 906 г. № 82317. | 903 64473 170¹ М.
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