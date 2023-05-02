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Литвиненко Андрей Денисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Литвиненко
Имя
Андрей
Отчество
Денисович
Дата исполнения приговора
10 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8116. ЛИТВИНЕНКО АНДРЕЙ ДЕНИСОВИЧ, 29 л., Благовещенск у., Ерковецк. в., д. Черкассовки. Амурск. Губсуд. Ст. ст. 76. 184 ч. 2, лиш. св. 2 г. 6 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 10 июля 923.

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