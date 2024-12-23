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Удальцов Василий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Удальцов
Имя
Василий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
__ март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
36225. УДАЛЬЦОВЪ, ВАСИЛІЙ МИХАЙловъ. К. Весьегон. у., Лупинск. в., д. Перфильева, 19 л.; — СПБ. О. С. (въ 3 р.), 140, 1 ч. 1655 и 1668 У., тюр. 2 м. Исп. въ Мартѣ 905. | 904 40131 169 М. | 904 18683 172 М.

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