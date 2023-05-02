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Семенов Иван

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Иван
Дата исполнения приговора
12 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 297
Источник
Скан
Оригинальная запись
98474. СЕМЕНОВЪ, ИВАНЪ, (безъ фам.), 30 л. К. Лужск. у., Турск. в., д. Турской Горки; — СПБ. О. С., 2 Мая 911, 1 ч. 1485 У., тюр. 2 м. Исп. 12 Іюля 911.

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