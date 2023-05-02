Докукин Михаил Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Докукин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3996. ДОКУКИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 33 л., Новооскольск. у., Ольшанск. в., д. Кочегура. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св.10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 19 июля 923.
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