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Докукин Михаил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Докукин
Имя
Михаил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
19 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
3996. ДОКУКИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 33 л., Новооскольск. у., Ольшанск. в., д. Кочегура. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св.10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 19 июля 923.

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