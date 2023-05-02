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Шумский Викентий Эдуардов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шумский
Имя
Викентий
Отчество
Эдуардов
Дата исполнения приговора
10 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 342
Источник
Скан
Оригинальная запись
47029. ШУМСКІЙ, ВИКЕНТІЙ ЭДУАРдовъ. Мщ. г. Сквиры, 21 г., рд. въ с. Озерахъ, Ходорковск. в., Сквирск. у.; — Кіев. О. С., 143, 152, 2 и 3 ч. 1609 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 67589 и сего С., отъ 21 Февр. 907 г., каторж. раб. 5 л. Исп. 10 Апр. 907.

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