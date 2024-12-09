Бачанцев Михаил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бачанцев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100817. бАЧАНЦЕВЪ, МИХАИЛЪ ПЕТровъ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Кыштовск. в., д. Вараксиной; — М. С. 1 уч. Омск. у., 2 Дек. 910, 16¹ 169, 5, 6 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г., съ зач. 2 п. и 2 дн. предв. заключ. Исп. 9 Дек. 910. | 907 47750 1642 У.
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