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Лосяков Павел Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лосяков
Имя
Павел
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8253. ЛОСЯКОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ, 34 л., Белевск. у., Толстовск. в. Н. С. 1 уч. Белевск. у. Ст. .180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 нояб. 923.

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