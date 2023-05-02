Габышев Михаил Спиридонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Габышев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Спиридонов
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144293. ГАБЫШЕВЪ, МИХАИЛЪ СПИридоновъ. Инород. Олекмин. у., в. и улуса Олекминскаго, 29 л.; — Иркут. С. П., 5 п. 170 М., 133,134, 135,1 ч. 1666 и 1 ч. 1681 У., по слож. сышк. поприг. М. С. г. Якутска отъ 25 Авг. 908 г. (3 п. 170 М., тюр. 1 г.), съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. и 8 м. Исп. 15 Іюля 909.
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