Рудницкий Михаил Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рудницкий
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 296
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86917. РУДНИЦКІЙ, МИХАИЛЪ осиповъ, 28, л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Василькова, рд. въ м. Андрушовкѣ, Новоградволынск. у.; — Кіевск. О. С., 8 Марта 911, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 13 Мая 911. | 908 132656 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. №№ 58306 и 81017. | 905 7539 172 М. | 99 50225 170 М. | 903 73128 169 М. | 96 70945 169 М.
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