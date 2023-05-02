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Федоров Павел Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Павел
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 365
Источник
Скан
Оригинальная запись
12516. ФЕДОРОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 47 л., Саратовск. г., г. Хвалынска. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 п. «в», 189, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 24/ІХ—24.

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