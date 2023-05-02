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Кетова Евдокия Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кетова
Имя
Евдокия
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5847. КЕТОВА ЕВДОКИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 46 л., Пермск. у., . Краснослуска-Левшинск. в., Н. С. 6 уч. Пермск. у., Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г.. Исп. 4 ноября 923.

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