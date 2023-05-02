Сухарев Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сухарев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29342. СУХАРЕВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л. Пронск. у., Тырновск. в., с. Карнея; — Н. С. Бронного уч. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 1 г. Исп. 20 апр. 920.
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