Тулубаев Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тулубаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 538
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95486. ТУЛУБАЕВЪ. ИВАНЪ АНДРЕЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Тарск. у., Логиновск. в., д. Тереховой, 40 л., рд. Трубчев. у., Стрѣлецк. в., въ с. Ташинскомъ; — Омск. С. П., 134, 135, 152, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд.1½ г. Исп. 21 Янв. 908. | 906 39897 1655 У. | 96 100675 1655 У. | 904 45997 1655 У. | 94 29673 170 М. | 903 28001 1655 У. | 92 7541 170 М. | 900 36439 313 У.
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