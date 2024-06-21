Блинков Федор Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блинков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130074. БЛИНКОВЪ, ФЕДОРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Борисоглѣб. у., Верхне-Шибряйск. в., д. Карай-Васильевки, 29 л.; — Тамбов. О. С., 134, 135, 149 и 1 ч. 269 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 31 Авг. 909.
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