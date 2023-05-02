Колесников Михаил Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Михаил Родионович

Колесников Михаил Родионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колесников
Имя
Михаил
Отчество
Родионович
Дата исполнения приговора
20 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6245. КОЛЕСНИКОВ МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ, 25 л., Кременчугск. у., Кохновск. в., с. Песчанки, В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ., Ст. 180 п. «е», лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 20 марта 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.