Астахов Павел Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Астахов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 344. АСТАХОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ, 20 л. Гр. г. Пскова; — Н. С. 12 уч. Новгородск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 30 окт. 918.
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