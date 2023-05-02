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Скржипковский Роман-Иван Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скржипковский
Имя
Роман-Иван
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 606
Источник
Скан
Оригинальная запись
17037. скржипковскій, романъ-Иванъ Осиповъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 48 л.; — Варшав. О. С., 114, 133, 134, 135, 9, 2 ч. 1655 и 6 п. 1659 У., по слож. съ наказ. М. С. г. Ново-Минска отъ 6 Іюля 907 г. и 24 Марта 908 г., арест. отд. 1½ г. и 20 дн. Исп. 3 Нояб. 908. | 900 107071 1655 У. | 82 19158 1655 У. | 98 98651 1655 У. | 79 49120 169 М. | 96 98940 1655 У. | 79 41332 170 М. | 92 119557 1655 У. | 79 26734 172 М. | 87 72256 1659 У. | 78 17614 169 М. | 85 44880 1655 У. | 77 37287 169 М.

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