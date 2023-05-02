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Григорьев Егор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьев
Имя
Егор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
1862. Григорьев Егор Иванович, 30 л., Саратовск. у., Елшанск. в., с. Чернышевки. Н. С. 5 уч. Саратовск. у. Ст. 176, лиш. св. 1 г. и пор. пр., 3 г. П. в. з. с. 18/ѴІІІ—26.

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