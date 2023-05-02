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Сафронов Луна Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сафронов
Имя
Луна
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
26 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 312
Источник
Скан
Оригинальная запись
11535. Сафронов Луна Игнатьевич, 34 л., Псковск. г., Холмск. уч. Темноборск. в., д. Кочаново. Ленинград. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 26 февр. 926.

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