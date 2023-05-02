Желватых Максим Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Желватых
- Имя
- Максим
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4609. ЖЕЛВАТЫХ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 26 л., Усольск. у., Воскресенск. в. и с. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «з», 188, 189, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 4 г. Исп. 4 июня 923.
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