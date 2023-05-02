Феногенов Гавриил Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Феногенов
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140501. ФЕНОГЕНОВЪ, ГАВРІИЛЪ МИХАЙЛОВЪ (онъ же Афиногеновъ). Мщ. г. Мценска, 24 л., рд. въ г. Одессѣ; — Харьков. О. С. 15 Мая 909, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 14 Окт. 909. | 904 94647 172 М. | 904 549 169 М. | 901 78421 1692 У.
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