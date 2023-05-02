Мякишков Василий Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мякишков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17431. МЯКИШКОВ, ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ, 18 л. Гр. Верейск. у., Кузинск. в., д. Асохова; — Н. С. Долгоруковск. уч. г. Москвы. Ограбление, пр. р. 6 м. Осужд. 2 марта 920.
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