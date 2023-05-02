Чебаненко Георгий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чебаненко
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 271
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36626. ЧЕБАНЕНКО, ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬевъ (онъ же Чебаленко и Шабановъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Херсон. у., Качкоровск. в., с. Ново-Каменки, 25 л.; — Херсон. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 1629 и 1652 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 31 Марта 905. | 902 70978 1655 У. | 97 65763 169 М. | 99 31304 1647 У.
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