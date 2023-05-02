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Марков Сергей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марков
Имя
Сергей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
03 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
26358. МАРКОВ, СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 45 л. Гр. Глазовск. у., д. Спусковской; — Н. С. 13 уч. Глазовск. у. Неуплата налога, пр. р. 6 м. Исп. 3 июня 920.

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