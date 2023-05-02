Арнаутов Семен Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арнаутов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44943. АРНАУТОВЪ, СЕМЕНЪ ИЛЬИНЪ. К. Новохопер. у., Танцирейск. в., д. Третьяковъ, 34 л.; — Воронеж. О. С. (въ 3 р.), 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 84321, арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 24 Мая 905, счит. ср. съ 14 Окт. 904. | 902 29110 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 9366. | 98 41339 170¹ М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.