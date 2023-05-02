Москалик Никифор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Москалик
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43231. МОСКАЛИКЪ. НИКИФОРЪ ФЕДОровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Луцк. у., в. и с. Городца, 35 л.; — Луцк. О. С. 152, 1489 и 2 ч. 1190 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 15 Нояб. 906 г., каторж., раб. 8 л. Исп. 2 Мая 907.| 903 15267 1655 У., по совок. ст. приг., напеч. въ 902 г. № 15352.| 98 57275 172 М. | 95 40335 170 М.
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