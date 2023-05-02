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Сухомлинский Степан Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сухомлинский
Имя
Степан
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
31 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 337
Источник
Скан
Оригинальная запись
12446. Сухомлинский Степан Григорьевич, 33 л., г. Николаева. Н. С. 10 уч. Гомельск. у. Ст. 188, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 31 мар. 926.

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