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Набакс Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Набакс
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
27048. НАБАКС, ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 36 л. Гр. Новгородск. у., Подберезовск. в.; — Р. Т. Николаевск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 10 л. Исп. 3 нояб. 920.

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