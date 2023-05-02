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Тулин Михаил Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тулин
Имя
Михаил
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 347
Источник
Скан
Оригинальная запись
12807. Тулин (он же Тулихин, Степанов) Михаил Степанович, 18 л., Гдовск. у., Лосицк. в., д. м. Голубокр. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 16, 142, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 12 окт. 926.

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