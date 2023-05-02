Тыч Карл Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тыч
- Имя
- Карл
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12229. ТЫЧ КАРЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 40 л., Лужск у., хутора Череня. Н. С. 2 уч. Лужск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор пр. 1 г. П. В. З. С.. 30/ХІІ—24.
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