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Тыч Карл Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тыч
Имя
Карл
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 357
Источник
Скан
Оригинальная запись
12229. ТЫЧ КАРЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 40 л., Лужск у., хутора Череня. Н. С. 2 уч. Лужск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор пр. 1 г. П. В. З. С.. 30/ХІІ—24.

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