Данилевская-Полторыхина Валентина Матвеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилевская-Полторыхина
- Имя
- Валентина
- Отчество
- Матвеевна
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2410. ДАНИЛЕВСКАЯ-ПОЛТОРЫХИНА ВАЛЕНТИНА МАТВЕЕВНА, 26 л., г. Ленинграда. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «б», 2 ч. 184, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 12/ІІІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.