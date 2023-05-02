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Дампилов Балдан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дампилов
Имя
Балдан
Дата исполнения приговора
08 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
2407. ДАМПИЛОВ БАЛДАН, 23 л., Хоринск. аймака, Кижингинск. хошуна. Н. С. 12 уч. Хоринск. аймака. Ст. ст. 180 п. «б», 223, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 8/Ѵ—24.

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