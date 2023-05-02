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Евгеньев Василий Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евгеньев
Имя
Василий
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
26 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4271. ЕВГЕНЬЕВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ, 20 л., Рославльск. у., Полуевск. в., д. Кутузовки. Смоленск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. Исп. 26 мая 923.

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