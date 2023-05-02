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Маклаков Сергей Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маклаков
Имя
Сергей
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
18 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8551. МАКЛАКОВ СЕРГЕЙ НИКИТИЧ, 32 л., Хоперск. окр. Успенск. в. б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 108, 114, 116 и 188, лиш. св. 1 г. в м. Исп. 18 июня 923.

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