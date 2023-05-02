Золотова Варвара Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Золотова
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15284. ЗОЛОТОВА, ВАРВАРА ИВАНОВНА, 17 л. Гр. Варнавинск. у., Уренск. в., д. Климова; — Н. С. 1 уч. Яранск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 14 д. пр. з. Исп. 14 июня 920.
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