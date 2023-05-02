Царев Никита Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Царев
- Имя
- Никита
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140944. ЦАРЕВЪ, НИКИТА АНДРЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Рязан. г., Спасск. у., Перкинск. в., д. Острыхъ Луковъ, 30 л.; — Московск. О. С. 9 Сент. 909, послѣдн. часть 1643 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 15 Апр. 909 г. (3 ч. 1643 У. — арест. отд. 3 г.), арест. отд. 3½ г. Исп. 17 Окт. 909.
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