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Лопата Никита Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лопата
Имя
Никита
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
16 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8230. ЛОПАТА НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ, 34 л., Путивльск. у., Клепальск. в. и с. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «ж», пор. пр. 2 г. Исп. 16 марта 923.

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