Асад-Оглы Кани
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Асад-Оглы
- Имя
- Кани
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129648. АСАДЪ-оглы, кани. К. Геокчайск. у., с. Молла-Иса-Оглы, 36 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 149, 1452 и 3 п. 1453 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 14 Окт. 909.
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