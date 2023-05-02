Тихомиров Василии Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихомиров
- Имя
- Василии
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32097. тихоміровъ, Василіи Дмитріевъ. Мщ. г. Рязани, 15 л., рд. въ г. СПБ.; — Г. С. г. Егорьевска, 6, 11, 6 п. 13, 14¹, 15, 16, 169, 5 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. сего Г. С. отъ и и 23 Дек. 908 г. (169 М,—т. 1½ м.), особ. помѣщ. при тюр. или арестн. домѣ 3 м. Исп. 29 Нояб. 908. | 909 32096 169 М. | 904 102538 169 М. | 19 Мая 908 г. У. Чл. О. С. по Егорьевск. у. — 170¹ М., тюр. 3 м.
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