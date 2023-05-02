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Богаев Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богаев
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
19 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
13345. БОГАЕВ, ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 46 л. Гр. Орловск. у., Истобенск. в., д. 2 Михайловской Чуманы; — Р. Т. г. Перми. Спекуляц., лиш. св. 5 л., с зач. 4 м. и 12 д. пр. з., в т. ч. 4 г. условно. Исп. 19 июля 920.

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