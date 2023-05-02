Куклин Петр Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куклин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7476. КУКЛИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 г., Акшинск. у., Дыринск. в. и с. В. Т. 5 Краснознамен. арм. Ст. ст. 97 ч. 2, 176, 180 п. «д», лиш. св. 3 г. Исп. 22 дек. 923.
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