Белонучкин Алексей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белонучкин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 24 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1786. Белонучкин Алексей Иванович, 28 л., Нижне-Ломовск. у., В.-Ломовск. в. и с. Пензенск. Губсуд. Ст. ст. 16. 184, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24 апр. 926.
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