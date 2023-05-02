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Подкорытов Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Подкорытов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7809. П0ДК0РЫТ0В ПЕТР ИВАНОВИЧ, 42 л., Забайкальск. обл., зав. Черчинского Н. С. 3 уч. Тулунск у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 18 окт. 923

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