Подкорытов Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Подкорытов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7809. П0ДК0РЫТ0В ПЕТР ИВАНОВИЧ, 42 л., Забайкальск. обл., зав. Черчинского Н. С. 3 уч. Тулунск у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 18 окт. 923
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