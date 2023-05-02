Крост Эмиль Вильгельмов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крост
- Имя
- Эмиль
- Отчество
- Вильгельмов
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35394. КРОСТЪ, ЭМИЛЬ ВИЛЬГЕЛЬМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Варшав. у., гм. и д. Езіорна, 37 л.; — Варшав. О. С., 114, 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 18 Дек. 907. | 905 47934 1659¹ У. | 902 14098 1655 У. | 900 96120 1655 У. | 97 89339 1655 У. | 95 39552 169 М. | 93 101602 1655 У. | 92 113097 1655 У. | 91 5538 169 М. | 89 95753 169 М. | 89 87409 1647 У.
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