Цвек Станислав Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цвек
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140952. ЦВѢКЪ, СТАНИСЛАВЪ ПЕТРОВЪ. К. Илжецк. у., гм. Вержбникъ, д. Броды, 29 л.; — М. Съѣзд. 2 окр. Радомск. г. 6 Окт. 909, 154 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Окт. 909.
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